كتب رضا حبيشى
استحدثت هيئة السكة الحديد نظامًا جديدًا فى حجز تذاكر القطارات العادية لمواجهة الزحام والطوابير، التى ظهرت أمام شبابيك وأكشاك حجز تذاكر القطارات المميزة والمطورة (العادية) بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، التى تم فرضها على غرامات التهرب من شراء التذاكر.
ويقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن النظام المستحدث:
1ـ السكة الحديد بدأت فى تطبيق النظام المستحدث فعليا.
2ـ يشمل السماح لراكب القطار العادى بالحجز على القطار الذى يرغب السفر خلاله قبل السفر بأسبوع بدلا من الحجز فى يوم السفر...
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على "التذكرة المجمعة" بالقطارات العادية وتعديلات نظام الحجز × 12 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.