تعرف على "التذكرة المجمعة" بالقطارات العادية وتعديلات نظام الحجز × 12 معلومة

كتب رضا حبيشى



استحدثت هيئة السكة الحديد نظامًا جديدًا فى حجز تذاكر القطارات العادية لمواجهة الزحام والطوابير، التى ظهرت أمام شبابيك وأكشاك حجز تذاكر القطارات المميزة والمطورة (العادية) بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، التى تم فرضها على غرامات التهرب من شراء التذاكر.

ويقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن النظام المستحدث:

1ـ السكة الحديد بدأت فى تطبيق النظام المستحدث فعليا.

2ـ يشمل السماح لراكب القطار العادى بالحجز على القطار الذى يرغب السفر خلاله قبل السفر بأسبوع بدلا من الحجز فى يوم السفر...