اشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى اننا نستكمل مسيرة رفيق الحريري في طرابلس، واليوم هناك من يشكك بحصة طرابلس والشمال في "سيدر"، الا ان كل التنظير والكلام فيه تكسير في نوايانا تجاه طرابلس والشمال، مؤكدا ان كل لبنان لديه حصة في سيدر، واليوم جئت الى طرابلس ليس كرئيس حكومة لبنان بل كسعد الحريري الذي هو من الناس ويشعر بوجع الناس.
واوضح الحريري بعد لقائه الوزير السابق محمد الصفدي في طرابلس، ان كل لبنان موجوع، ولدينا امل كبير لنقوم بالقرارات الصحيحة لمنع الهدر، وهذه الموازنة لن يكون فيها هدر وكل ذلك من اجل مصلحة المواطن اللبناني، والتقشف لن يشعر به المواطن اللبناني.
واكد اننا بحاجة الى اشخاص مثل ديما جمالي، وخاصة ان طرابلس بحاجة الى الكثير من المشاريع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري من طرابلس: لا هدر بالموازنة هذا العام والمواطن لن يتأثر بالتقشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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