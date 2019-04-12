محكمة يابانية مددت اعتقال كارلوس غصن حتى 22 نيسان

قضت محكمة يابانية الجمعة بتمديد توقيف ​كارلوس غصن​ حتى 22 نيسان فيما يقوم المدعون بالتحقيق مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية. وسيتمّ احتجاز غصن البالغ من العمر 65 عاماً في مركز توقيف في ​طوكيو​ حتى ذلك التاريخ بانتظار بتّ السلطات في مسألة توجيه اتهامات رسمية له أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى.

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