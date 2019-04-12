إتفاقية تعاون بين الأبرشية البطريركيّة المارونيّة - جونية ومركز فينيكس للدراسات اللبنانيّة

تم توقيع إتفاقية تعاون بين سيادة المطران أنطوان - نبيل عنداري، راعي أبرشية ​جونية​ المارونية ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية في ​جامعة الروح القدس​ – ​الكسليك​، بغية المحافظة على الإرث الكنسي، من مخطوطات ووثائق وسجلّات الأبرشية البطريركيّة المارونيّة - منطقة جونية.

تهدف الاتفاقية إلى المحافظة على هذه الوثائق التي تعتبر من أهم المصادر الموثّقة ل​تاريخ لبنان​ الديني والاجتماعي، وذلك من خلال تعقيمها، تصنيفها، ترقيمها وتصويرها رقمياً.