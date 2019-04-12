افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان وفدا من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ جال على مخاتير ​مدينة صيدا​، حيث جرى التداول بالأوضاع العامة والسياسية والإجتماعية في صيدا خصوصا وفي لبنان والمنطقة العربية عموما، وشملت الجولة كل من المخاتير أحمد الغربي، عبد الرحمن الرفاعي، الياس الجيز، محمود السيد، نادر البيلاني، نزيه حيدر، نعمان عفارة، إبراهيم عنتر، كاظم طالب، محمد بعاصيري، مصطفى حبلي، بلال الزيتوني، عز الدين كرجية، هلال الجعفيل، نزيه الرفاعي، محمود حجازي، أسامة البني، زياد حمود، وشكر المخاتير زيارة الوفد ومبادرته الكريمة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التواصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من حزب الله يجول على مخاتير مدينة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.