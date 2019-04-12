النشرة: سرقة محل على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان مجهولين اقدموا على سرقة محل "حجحوج سل" للهواتف لصاحبه ​محمد الحاج​ والكائن على الاوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​، حيث حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وتعمل على سحب ألكاميرات لمعرفة السارقين.

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