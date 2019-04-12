اشارت رئاسة ​مطار بيروت الدولي​ الى ان "بعض ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة عن ازدحام الركاب المغادرين عبر مطار بيروت الدولي". ولفت في بيان، الى "ان رئاسة المطار توضح أنه بدأ العمل بتنفيذ مشروع اشغال ملحة في مطار بيروت الدولي مطلع شهر آذار 2019، يتضمن المشروع إعادة تموضع نقاط كونتورات ​الامن العام​ وفصيلة تفتيشات ​قوى الأمن الداخلي​ في قاعة المغادرة وبالتالي فإن كونتورات الامن العام المتاحة حاليا تشكل نصف العدد الفعلي ومن المتوقع الاستمرار بهذا التدبير حتى نهاية شهر ايار 2019 . عليه يطلب من جميع الركاب المغادرين عبر مطار بيروت الدولي الحضور الى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد اقلاع الطائرات وذلك تلافيا لأي تأخير قد يتسبب بعدم لحاقهم بطائراتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة المطار:ازدحام المغادرين سببه اشغال ملحة وعلى المسافرين الحضور قبل 3 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.