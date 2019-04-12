فرام: البابا فرنسيس قدوة في القيادة الخادمة لخير الإنسان أولا

اشار النائب نعمة فرام في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "بابا السلام والتواضع والحب... ​البابا فرنسيس​ قدوة في ​القيادة​ الخادمة في التاريخ المعاصر لخير الإنسان أولا (البابا فرنسيس يركع ليقبل أقدام زعماء ​جنوب السودان​ لحثهم على وقف الصراع)".

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