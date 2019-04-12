درغام شدد على ضرورة تأمين عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم

شرح عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​أسعد درغام​ في العاصمة الكندية أوتاوا، للمستشار الاول للحكومة الكندية للعلاقات الخارجية النائب الفيدرالي أندرو لسلي "الواقع المأزوم في لبنان جراء النزوح وتداعياته على مختلف الصعد، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، لافتا إلى أن "لبنان تكبد خسائر جمة في اقتصاده وبناه التحتية، في حين أن المساعدات الدولية خجولة جدا مقابل واقع انساني مأساوي للغاية بالنسبة للنازحين واللبنانيين على حد سواء".

وشدد درغام على "ضرورة تأمين عودة ​النازحين​ الآمنة إلى بلدهم، وخصوصا أن هناك مناطق آمنة في ​سوريا​ ويمكن تقديم المساعدات الدولية لهم في الداخل السوري".

وأبدى لسلي تفهمه للموضوع، ووعد بنقل وجهة النظر إلى ​الحكومة​ الكندية "لإصدار موقف مؤيد للموقف اللبناني".