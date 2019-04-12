سفير سوريا:الارهاب التكفيري أراده العدو للنيل من صمود سوريا

أكد ​السفير السوري​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​ أن العدو الإسرائيلي لا يفرق بين حزب واخر ولا بين مسيحي ومسلم او بين سوري ولبناني وعراقي وأردني وفلسطيني.

ولفت خلال رعايته حفل العشاء السنوي الذي اقامه ​حزب البعث​ العربي الاستراكي في لبنان في منطقة خيزران بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لتأسيسه، إلى ان "هذا العدو يرانا خطرا يريد اضعافنا لكي ينال من قوتنا وينفرد في كل منا على حدا ومثل هذا العدو كان ​الإرهاب​ التكفيري الذي أراده العدو الصهيوني ليكون أداة للنيل من صمود ​سوريا​ ومن قوة وبنيان ​المقاومة​ عندما عجز عن النيل من محور المقاومة ومن دولنا وشعوبنا أراد استخدام الفتنة لكن شعبنا تمسك بوحدته الوطنية وبجيشه العقائدي الذي قدم الاف الشهداء وعلى رأس هذا الشعب و​الجيش​ قائد حكيم ​بشار الاسد​ الذي يملك رؤية عميقة وشجاعة لا تهتز".