مطر يضع حجر الاساس لكنيسة المشرف: لبنان يحتاج إلى سواعد تحمل رسالته

وضع رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر حجر الأساس لقاعة ​كنيسة السيدة​ في المشرف بمشاركة راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة ​المطران ميشال عون​. وفي المناسبة احتفل المطران مطر بالذبيحة الإلهيّة يحيط به لفيف من الكهنة. وبعد ​الإنجيل​ المقدّس ألقى المطران مطر عظة رأى فيها "ان بفرحةٌ كبيرة أن نلتقيَ هذا المساء وأن نضعَ وإيَّاكم مع المطران ميشال عون الحجر الأساس لقاعة جديدةٍ للرعيَّة على أمل أن تعلوها يومًا كنيسةٌ جديدة. أقول هذا الكلام وقد اقتنعتُ به أكثر عندما رأيتُ بيوتَ المشرف تتزيَّن وتكبر وتعلو وتتكاثر، فنحلم أن تعودَ ​الدامور​ عاصمة هذا الساحل وهي عاصمته بأكثر من عشرين ألف ساكنًا، وأن تكبر المشرف فتحتاج إلى كنيسةٍ كبيرة إلى جانب هذه الكنيسة الجميلة التي وسعتموها بعد العودة، هكذا هي الحياة لأنَّكم مؤمنون بالرب بعنايته الإلهيَّة التي تقودُنا والتي زرعتْنا نحن المسيحيين في هذه البلاد لنكون فيها نسمةَ خير نتعاطى مع جميع الناس من كل الطوائف ونبني معًا وطنًا رسالة."

واضاف مطر ان "هذا الوطن يحتاج إلى سواعد تحمل رسالته ونحن بإيماننا وإيمانكم ننتظر تقدُّمًا ومستقبلًا كبيرًا لهذا الوطن ولهذه المنطقة بالذات. والدلالة على ذلك أنكم سعيتم منذ بداية العودة إلى بُنْيان الكنائس، وهذه علامة إيمان أنكم أبناء كنيسة المسيح التي تشبه سفينةً يعبر كل أبنائها في قلبها شاطئَ ​العالم​ إلى بَرّ الأمان عند ​يسوع المسيح​. "

وختم مطر بالتأكيد ان "سوف تبنون هذه القاعة وهي علامةٌ على وحدتكم مهما كانت آراؤكم، أنتم واحد في الأمور الجوهريَّة، لذلك نتمسَّك بهذه الوحدة تمسُّكًا قويًّا، فهذه الصالة تجمع الكل، أهالي الضيعة والجوار. ونحن نسعى دائمًا لتكون حياتنا حياةً مسيحيَّة مخلصة للمسيح وللكنيسة."