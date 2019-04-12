الطقس يتأثر تدريجيّاً بدءًا من اليوم بكتل هوائية دافئة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثر تدريجيّاً بدءًا من يوم الجمعة بكتل هوائية دافئة تبلغ ذروتها ليل السّبت وتستمرّ حتّى يوم الأحد.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع في ​درجات الحرارة​ ، كما تنشّط الرياح أحيانًا.

كما توقيعت ان يكون طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسميّة خاصّةً خلال الليل ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار تسوء معها الرؤية أحيانًا.

أما الأحد فيكون قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ورياح ناشطة تشتد احيانا مع استمرار ظهور الغبار و تبقى درجات الحرارة مرتفعة صباحاً حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي بدأً من فترة الظهيرة.