"الاونروا" ستبدأ بصيانة مدارسها ومراكزها الصحية في اقاليم عملها

اشار المفوض العام للأونروا ​بيير كرينبول​ الى ان وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الشرق الأدنى "​الأونروا​" ستشرع في مشاريع صيانة واسعة النطاق تضمن 268 مدرسة ومركز صحي في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والبناء السليم ومتاحة لجميع الزوار. ولفت الى ان خطة تحسين مرافق الأونروا أصبحت ممكنة بفضل تبرع سخي بقيمة 23 مليون دولار أميركي من ​المملكة العربية السعودية​ من خلال ​الصندوق السعودي للتنمية​ "SFD".

اضاف "إننا ممتنون للغاية أن الصندوق قد أتاح هذا الدعم لأن العديد من هياكلنا بحاجة إلى الصيانة". "إن الذهاب إلى مدرسة أو مركز صحي يتم الحفاظ عليه جيدًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا من حيث الاحترام والروح المعنوية، وهذا هو بالضبط ما نريد أن يشعر الناس به: نحن نهتم بكرامتك".

يأتي هذا التمويل ضمن مجموعة من ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية قدرها 63 مليون دولار أميركي، تم توقيعها في تشرين الاول 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والأونروا، لدعم المشاريع في جميع مجالات عمليات الأونروا الخمسة في المنطقة.