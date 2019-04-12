أكّد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أن "حل المشاكل بين تركيا وأرمينيا لا يكون عبر تدخلات دول أخرى تتجاوز حدودها بل عبر الحوار بين أنقرة ويريفان".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد لفت إلى أن "فرنسا هي آخر دولة يمكنها إعطاء درس في الإبادة والتاريخ لتركيا لأننا لم ننس ما حدث في رواندا والجزائر".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم اعتبر أن "إعلان ماكرون 24 نيسان يومًا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن المزعومة ليس له هدف سوى تسييس التاريخ". كما أردف أن "وضع مجلس النواب الإيطالي نفسه في مقام المحاكم الدولية لإصدار قرار حول مسألة إبادة جماعية مُعرفة بشكل واضح في القانون الدولي، ونود تذكير إيطاليا بدورها في الحرب العالمية الثانية".
كانت هذه تفاصيل خبر كيليتشدار أوغلو:حل المشاكل بين تركيا وأرمينيا لا يكون بتدخلات دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.