الخارجية التركية: يتوجب على إسرائيل أن تتخلى عن موقفها العدواني

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يعد اليوم من أهم المشاكل التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الأبيض المتوسط"، موضحًا أنه "لا يوجد حل آخر غير حل الدولتين الذي سيجلب السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط".
واعتبر أوغلو أنه "يتوجب على إسرائيل التي تشجعها القرارات الأميركية الخاطئة أن تتخلى عن موقفها العدواني وتعود في أقرب وقت إلى حل الدولتين الذي تدعمه تركيا بقوة".
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