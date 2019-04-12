مقتل ضابط شرطة وخطف طبيبين من كوبا في شمال شرق كينيا

ذكرت صحيفة "ديلي نيشن" في ​كينيا​ أن "مسلحين مجهولين قتلوا ضابط شرطة بالرصاص وخطفوا طبيبين من كوبا في مدينة مانديرا بشمال شرق البلد الأفريقي"، موضحة أن "المهاجمين اقتادوا الطبيبين بعيدًا بعد ​إطلاق النار​ على الضابط.".

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