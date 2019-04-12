الرئيس الصيني يهنئ زعيم كوريا الشمالية لتوليه رئاسة مجلس شؤون الدولة

ذكرت وكالة أنباء ​الصين​ "شينخوا" أن "الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ بعث بتهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس شؤون الدولة"، مشيرة إلى أن "شي أكّد لكيم مدى اعتزاز الصين بصداقتها ب​كوريا الشمالية​ ورغبتها في إعطاء العلاقات الثنائية دفعة إلى الأمام".

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