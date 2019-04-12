وزير ألماني: متفائل بإمكانية تفادي بريكست دون اتفاق في المستقبل

أكّد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن "قرار الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا فترة أطول للخروج من التكتل يظهر أن الزعماء الأوروبيين قادرون على إيجاد حل مشترك"، موضحًا أنه "في النهاية وقفنا معًا عندما تعلق الأمر بالتمديد حتى نهاية تشرين الأول وتعاوننا مع الحكومة البريطانية جيد".
وأشار ألتماير إلى أنه "متفائل بإمكانية تفادي سيناريو الخروج دون اتفاق في المستقبل"، لافتًا إلى أنه "ليس هناك من يعلم مدى استعداد لندن لخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي لكن إجراء مناقشات حزبية بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحزب العمال للمرة الأولى مؤشر إيجابي".
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