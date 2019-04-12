ظريف برسالة لغوتيريس:تصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية خطوة معادیة

وجه وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، احتجاجا على قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ الأخير تصنيف ​الحرس الثوري الإيراني​ كمظمة إرهابية. وحمّل ظريف، ​واشنطن​ وحلفاءها التداعيات الخطيرة لهذا القرار. واعتبر القرار الأميركي خطوة معادیة وخطرا رئیسیا على السلام و​الأمن​ الإقلیميين والدوليين. وأضاف: "هذه الخطوة غیر المسبوقة أبدا، حتى لهذا النظام الحاكم في الولایات المتحدة الذي فرض من قبل الكثیر من الحظر والإجراءات غیر القانونیة الأحادیة الجانب، تعد خرقا صارخا لمبادئ القوانین الدولیة ومیثاق ​الأمم المتحدة​ ومنها مبدأ مساواة سیادة الدول".

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