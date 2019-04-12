حركة طالبان تعلن بدء هجوم الربيع السنوي في أفغانستان

أعلنت ​حركة طالبان​ أنها "بدأت هجومها السنوي في فصل الربيع في ​أفغانستان​"، داعية "قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة".

وأكّدت الحركة في بيان أن "هدف عملية ​الفتح​ سيكون ​القضاء​ على الاحتلال وتطهير بلدنا المسلم من الغزو والفساد وتأسيس نظام إسلامي والدفاع في الوقت نفسه عن أبناء وطننا المؤمنين وخدمتهم"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من تحرير أجزاء كبيرة من بلادنا من العدو فإن قوات الاحتلال الأجنبي لا تزال تمارس نفوذها العسكري والسياسي في بلدنا المسلم".

ودعت في بيانها قوات الجيش والشرطة، التي تتكبد آلاف الخسائر البشرية شهريًا، لترك "مواقعهم والانضمام لعمليات طالبان".