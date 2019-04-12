لافروف: واشنطن تتبع أساليب غير نزيهة لحفظ هيمنتها الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة الأميركية تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية، وقال: "إنها تستخدم العقوبات الأحادية والحروب التجارية وتمارس الضغوط على الدول لتحقيق ذلك".
وفي كلمة له أمام الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، قال: " أن "شركائنا الغربيين لا يوافقون على التعاون معنا كمحاولة للحفاظ على هيمنتهم، وهناك محاولات في أوروبا لخرق المعاهدات خاصة بفرض عقوبات ضد روسيا".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة استولت على ممتلكات روسيا الدبلوماسية في كييف، وأنها تدعم النهج المناهض لموسكو، مشيرا إلى أن الغرب يستغل نظام كييف لتحقيق مصالحه.
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