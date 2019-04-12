لافروف: واشنطن تتبع أساليب غير نزيهة لحفظ هيمنتها الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية، وقال: "إنها تستخدم ال​عقوبات​ الأحادية والحروب التجارية وتمارس الضغوط على الدول لتحقيق ذلك".

وفي كلمة له أمام الأكاديمية الدبلوماسية ب​وزارة الخارجية الروسية​، قال: " أن "شركائنا الغربيين لا يوافقون على التعاون معنا كمحاولة للحفاظ على هيمنتهم، وهناك محاولات في ​أوروبا​ لخرق المعاهدات خاصة بفرض عقوبات ضد ​روسيا​".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة استولت على ممتلكات روسيا الدبلوماسية في كييف، وأنها تدعم النهج المناهض ل​موسكو​، مشيرا إلى أن الغرب يستغل نظام كييف لتحقيق مصالحه.