تعليق الاجتماعات بين رئيسي مكتب الاتصال بين الكوريتين

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
قالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، لي يوجين اليوم الجمعة، بأنه لم يتم عقد اجتماع بين رئيسي مكتب الاتصال بين الكوريتين في بلدة "جايسيونج" الحدودية الكورية الشمالية للأسبوع السابع على التوالي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وأضافت في تصريحات للصحفيين اليوم إن رئيس مكتب الاتصال عن الجانب الشمالي، تشون جونج سو أبلغ الجنوب مسبقا بأنه لن يتمكن من حضور اجتماع هذا الأسبوع.
وتابعت أن جونج لم يكشف عن السبب في عدم حضوره الاجتماع.
ولم تتمكن الكوريتان من عقد الاجتماعات بسبب العطلات العامة وسحب بيونج يانج بشكل مفاجئ موظفيها بشكل كامل من المكتب في 22 مارس.
ولم يعد الموظفون منذ ذلك الحين.
ويعمل رئيس الجانب الكوري الجنوبي لمكتب الاتصال، تشون هيه سونج في المكتب اليوم، وأيضا القائم بالأعمال بشكل مؤقت عن الجانب الشمالي، كيم يونج تشول هناك أيضا.
يذكر أنه تم تأسيس مكتب الاتصالات بين الكوريتين بعد انعقاد أول قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في أبريل من العام الماضي.
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