عاجل /إلقاء القبض على متطرف حاول تفجير مسجد في إنجلترا

لقت السلطات في إنجلترا القبض على إرهابي قبل محاولة تفجيره لمسجد بمانشستر أريونا، واعترف الإرهابي فور إلقاء القبض عليه أنه كان عاقدا العزم أن يفجر المسجد لينتقم من المسلمين.

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ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا على ستيفن بيشوب البالغ من العمر 43 عاما، بعد تلقيها أخبارا عن نية ذلك الرجل تفجير المسجد، وعثر معه على عدد من الألعاب النارية سريعة الاشتعال ووجدوا بحوزته خطة للدخول والخروج الآمن والشوارع المحيطة بالمسجد، حسب ما ورد في صحيفة “مترو”.

وبعد إلقاء القبض عليه تبين أنه كان ينوي القيام بذلك الفعل من خلال محادثات له عبر “فيس بوك ” مع متطرفين أمثاله يتفق معهم على كمية السلاح التي يحتاجها، وأنه سعيد بتطوعه للقيام بتلك العملية انتقاما من المسلمين في إنجلترا.