لافروف: واشنطن تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية، وقال إنها "تستخدم العقوبات الأحادية والحروب التجارية وتمارس الضغوط على الدول لتحقيق ذلك".

وأضاف لافروف - خلال كلمته أمام الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية

- أن "شركائنا الغربيين لا يوافقون على التعاون معنا كمحاولة للحفاظ على هيمنتهم، وهناك محاولات في أوروبا لخرق المعاهدات خاصة بفرض عقوبات ضد روسيا".ولفت إلى أن الولايات المتحدة استولت على ممتلكات روسيا الدبلوماسية في كييف، وأنها تدعمالنهج المناهض لموسكو، مشيرا إلى أن الغرب يستغل نظام كييف لتحقيق مصالحه.وطالب بأن تلعب الدبلوماسية دورا كبيرا في تعددية الأقطاب وحل المشكلات العالمية، مؤكدا أن روسيا تدعم تعاون المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن بلاده ستوسع تحالفاتها في إطار استراتيجية إيجاد الحلول الوسط، وتحديدا مع المجموعات الدولية التي تعتمد على القوانين والتشريعات الدولية.