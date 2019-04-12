لافروف: واشنطن تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع أساليب "غير نزيهة" لحفظ هيمنتها الاقتصادية، وقال إنها "تستخدم العقوبات الأحادية والحروب التجارية وتمارس الضغوط على الدول لتحقيق ذلك".
وأضاف لافروف - خلال كلمته أمام الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية
ولفت إلى أن الولايات المتحدة استولت على ممتلكات روسيا الدبلوماسية في كييف، وأنها تدعم
وطالب بأن تلعب الدبلوماسية دورا كبيرا في تعددية الأقطاب وحل المشكلات العالمية، مؤكدا أن روسيا تدعم تعاون المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن بلاده ستوسع تحالفاتها في إطار استراتيجية إيجاد الحلول الوسط، وتحديدا مع المجموعات الدولية التي تعتمد على القوانين والتشريعات الدولية.
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