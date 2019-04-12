كوريا الجنوبية تسحب دبلوماسييها من ليبيا

ذكرت وزارة الخارجية في سول اليوم الجمعة، أنها سحبت جميع دبلوماسييها في السفارة الكورية الجنوبية لدى العاصمة الليبية طرابلس، ونقلتهم إلى تونس بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت الوزارة أن جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير الكوري لدى ليبيا، تشوي سونج-يو، غادروا ليبيا وانتقلوا إلى مكتب مؤقت في تونس في الساعة الثانية فجر اليوم بتوقيت ليبيا.

وكانت السفارة الكورية لدى ليبيا، قد انتقلت إلى تونس نتيجة وقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة في أبريل عام 2015، وبعد استقرار الوضع الأمني، أنشأت مجمعا مؤقتا في طرابلس مع دبلوماسيين اثنين أو ثلاثة للتحقق من وضع الشركات الكورية الجنوبية في ليبيا منذ مطلع هذا العام.

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وأضافت أن السفارة الكورية في ليبيا تعتزم إجراء اتصالاتها

بالسلطات الليبية لتسوية قضية احتجاز مواطن كوري جنوبي لدى جماعة مسلحة ليبية منذ يوم 6 يوليو العام الماضي.

ومن المتوقع أن يعود الدبلوماسيون الكوريون الجنوبيون إلى ليبيا عند استقرار الوضع الأمني.

يشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب شن في الرابع من الشهر الحالى ماوصفها بـ"بعملية لتطهير طرابلس من التنظيمات الإرهابية ". وردا على ذلك أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا النفير العام للتصدي لقوات الجيش .