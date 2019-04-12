رئيس وزراء باكستان عن انفجار كويتا: عمل إرهابي شنيع

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الانفجار، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في سوق بمدينة "كويتا" جنوب غربي البلاد والذي أسفر عن مقتل وإصابة 46 شخصا، وأمر بتقديم تقرير عنالحادث.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم أن خان عبر عن حزنه لفقدان أرواح بريئة، ووجه السلطات الباكستانية بضمان أفضل رعاية طبية للمصابين.
بدوره، أدان رئيس باكستان عارف ألفي - في بيان - الانفجار ووصفه "بالعمل الإرهابي الشنيع".
يذكر أن 16 شخصا قد لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 أخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع صباح اليوم في سوق بمدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان".
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