وزير ألماني: خروج بريطاني غير منظم من"الأوروبي"

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم- الجمعة إن قرار الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا فترة أطول للخروج من التكتل ويبدو أن الزعماء الأوروبيين قادرون على إيجاد حل مشترك.
وأضاف لإذاعة دويتشلاند فونك العامة ”وفي النهاية وقفنا معا عندما تعلق الأمر بالتمديد حتى نهاية أكتوبر وتعاوننا مع الحكومة البريطانية جيدا.
وأشار "ألتماير "إلى أنه متفائل بإمكانية تفادي سيناريو
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