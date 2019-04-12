مقتل شخصين وفقدان9 آخرين في فيضانات الصين



أعلنت السلطات في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، اليوم الجمعة، مقتل شخصين وفقدان تسعة آخرين في مدينة شنتشن، إثر هطول أمطار غزيرة مفاجئة تسببت بفيضانات عارمة

وذكرت سلطات مقاطعة قوانغدونغ– في بيان اليوم- أن أعمال البحث والإنقاذ عن المفقودين لا تزال مستمرة.

مدينة شنتشن، إثر هطول أمطار غزيرة مفاجئة تسببت بفيضانات عارمةجرفت معها عددا من عمال الأنهار.وذكرت سلطات مقاطعة قوانغدونغ– في بيان اليوم- أن أعمال البحث والإنقاذ عن المفقودين لا تزال مستمرة.

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