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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق بباكستان إلى 46 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف سوقا بمدينة "كويتا" الباكستانية صباح اليوم الجمعة إلى 16 قتيلا، و30 مصابا.
وقال نائب المفتش العام لشرطة كويتا عبد الرزاق تشيما - في تصريح نقلته قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية - إن 16 شخصا

لقوا مصرعهم جراء الانفجار الذي استهدف طائفة الهزارة الشيعية، مضيفا أن 8 من القتلى ينتمون للهزارة.
وأشار إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت مخبأة بين الخضراوات في
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السوق، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن من بينهم 4 من أفراد حرس الحدود.
وكانت شرطة كويتا قد أعلنت في وقت سابق أن المباني المجاورة للسوق لحقت بها أضرار جراء الانفجار. فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانفجار..ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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