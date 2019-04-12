مصر: ندعم خيارات الشعب السوداني وندعو العالم لمساعدته

أكدت مصر دعمها لخيارات الشعب السوداني، مطالبة العالم بمساعدته على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان الخميس، إن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، مؤكدة في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة.

وأعلنت الخارجية موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني، معربة عن ثقة مصر الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها، بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأكدت مصر عزمها الثابت علي الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل، في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين.

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ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل، بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم.

وقالت الخارجية إن مصر ستظل شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً الي تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء.

المصدر: القاهرة – أشرف عبدالحميد