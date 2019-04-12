14 قتيلاً بانفجار جنوب غربي باكستان

قتل 14 شخصاً على الأقل، الجمعة، بانفجار قنبلة في سوق خضار في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفق مسؤولين.
وقال المسؤول في الشرطة، عبد الرزاق شيما: “قتل 14 شخصاً وجرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع بحي هازارغانجي في كويتا”، مشيراً إلى أن جميع الضحايا ينتمون لإتنية الهزارا الشيعية.
وأكد موظفو مستشفى الحصيلة.
المصدر: كويتا (باكستان) – فرانس برس
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