اليماني: الحوثيون حفروا 700 خندق جديد في الحديدة

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الخميس، أن الحوثيين حفروا 700 خندق جديد في الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً قبل المضي في بحث أمور أخرى.

وقال اليماني، أثناء لقاء جمعه بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “لا يجب التغافل عن تعنت الميليشيات ورفضها لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم، بل يجب أن تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مسؤولية إعاقة تنفيذ الاتفاق، ووضع المزيد من الضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ اتفاق الحديدة”.

يأتي ذلك فيما أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين ليتم التمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام باليمن.

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وأشار غوتيريس، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أثناء لقائه في نيويورك باليماني، إلى أن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن تتركز حالياً على تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقع في السويد قبل أربعة أشهر والذي ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة.

المصدر: – قناة العربية