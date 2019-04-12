بومبيو: صواريخ “إس 400” تعرض تركيا لعقوبات

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ أنه “إذا قامت ​تركيا​، العضو في ​حلف شمال الأطلسي​ “​الناتو​”، باستلام منظومة ​الصواريخ​ الروسية “اس 400″، فلن تحصل على المقاتلات الأميركية طراز “اف 35″، كما ستعرض نفسها ل​عقوبات​ محتملة”.

وأشار إلى أنه “سبق وحذّر الجانب التركي وجها لوجه وأنه يكرر التحذير مجددا من مغبة هذا الأمر”.

المصدر وكالات