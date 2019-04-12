بومبيو: صواريخ “إس 400” تعرض تركيا لعقوبات

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنه “إذا قامت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، باستلام منظومة الصواريخ الروسية “اس 400″، فلن تحصل على المقاتلات الأميركية طراز “اف 35″، كما ستعرض نفسها لعقوبات محتملة”.
وأشار إلى أنه “سبق وحذّر الجانب التركي وجها لوجه وأنه يكرر التحذير مجددا من مغبة هذا الأمر”.
المصدر وكالات
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