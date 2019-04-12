كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تفتتح المرحلة الثانية من مشروع المياه في أبين اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت دولة الإمارات اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من مشروع "مياه مديرية لودر" بمحافظة أبين بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وشمل المشروع بمرحلته الثانية - التي أشرف على تنفيذها الهلال الأحمر الإماراتي - إنشاء خزانات تجميعية سعة كل منها 250 متراً مكعباً سبقها عملية حفر أربع آبار مياه في مرحلته الأولى.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع مد خطوط ضخ رئيسية تصل أطوالها إلى أكثر من ثلاثين كيلومتراً تصل ما بين منطقة صرة النخعين ومدينة لودر.

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وأعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية قيادة وحكومة وشعباً على الجهود التي تبذلها دعماً للمحافظة في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع المياه.

وقال مدير عام مديرية لودر عوض النخعي إن هذا المشروع الذي كان حلماً لأبناء المدينة أوشك على التحقق وحال اكتماله سيمد 30 ألف نسمة من سكان مديرية لودر بمياه الشرب.

وبهذه المناسبة سيّرت الإمارات ناقلات لتزويد عدد من مساجد المدينة ومنازلها بالمياه.