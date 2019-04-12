كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إعلام المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ستعقد "مؤتمرا صحفيا في العاشرة" من ظهر اليوم الجمعة.

وأشار إعلام المجلس العسكري في بيان إلى أن المؤتمر الصحفي سيكون لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومراسلي وكالات الأنباء بمبنى وزارة الدفاع، فضلا عن ذلك سيعقد كذلك "لقاءا جامعا مع القوي السياسية" عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

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وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أمس الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن البيان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية، كما أعلن "إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر".