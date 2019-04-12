كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيلاري كلينتون: على مؤسس ويكيليكس تبرير ما فعله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إنه يتعين على جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، أن "يقدم رداً على ما فعله"، وذلك بعد أن اعتقل في لندن.

وكان الموقع نشر بشكل مثير للجدل رسائل بريد إلكتروني من الحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه كلينتون، أثر عملية قرصنة للحكومة الروسية، وأضرت كلينتون أثناء انتخابات 2016 الرئاسية.

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وقالت كلينتون أمام حشد في نيويورك: "من الواضح من لائحة الاتهام التي صدرت أن (الاعتقال) يتعلق بالمساعدة في اختراق جهاز كمبيوتر عسكري لسرقة معلومات من حكومة الولايات المتحدة".

وأضافت: خلاصة القول هي أنه عليه أن يجيب عما فعله.

ومن المقرر أن يمثل أسانج لمحاكمة مرة أخرى يوم 2 مايو (أيار) لحضور جلسة استماع بشأن طلب من الولايات المتحدة لتسليمه إليها.