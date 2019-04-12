كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 16 شخصا جراء انفجار ضخم في سوق بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار ضخم، اليوم الجمعة، في سوق جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 30 على الأقل.

وذكر موقع "جيونيوز" الباكستاني أن قنبلة كانت مخبأة وسط الخضروات في سوق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان، مشيرا إلى أن القتلى نصفهم من أقلية الهزارة.

​ونقل الموقع عن عبد الرزاق تشيما، نائب المفتش العام لكويتا، القول: "لدي تأكيد حتى الآن على سقوط 16 شهيدا بينهم ثمانية من الهزارة وسبعة آخرون كانوا يعملون هنا بينهم أحد العاملين في شرطة الحدود".

وذكر تشيما أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المبنى القريب من موقع الانفجار دمر بالكامل، كما أن قوات الأمن طوقت المنطقة.