كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخارجية الأردنية: نتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين اليوم، أن المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة، وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز، الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق.