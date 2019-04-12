وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب عربة لنقل المزدوج

عرفت الطريق الإقليمية، الرابطة بين جماعة بومية وزايدة إقليم ميدلت، ظهر أمس الخميس، حادث إنقلاب عربة من الحجم الكبير، تحمل مجموعة من الأشخاص.
وقال مصدر “اليوم 24″، إن حادثة السير تسببت في مصرع رجل خمسيني بعين المكان، فيما جرح 10 أشخاص آخرين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى السوق الاسبوعي بجماعة بومية من أجل التسوق، قبل أن يتفاجؤوا بانقلاب العربة التي تقلهم.
وحضرت عناصر الوقاية المدنية لعين المكان من أجل نقل المصابين للمستشفى، فيما فتح رجال الدرك الملكي بميدلت، تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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