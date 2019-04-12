"أوبك" والعقوبات الأميركية تسببان ارتفاعًا في أسواق النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعدت أسواق النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتخفيضات الإمدادات الجارية التي تقودها منظمة "أوبك" والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية.

وبحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القدس، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأميركي" 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا أو 0.4 بالمئة بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقال البنك الكندي المركزي في مذكرة "نتوقع أن تبلغ أسعار خام ‘برنت’ وخام 'غرب تكساس الوسيط الأميركي’ في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي".

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وأضاف البنك الكندي "موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف".

ارتفعت أسعار النفط في أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا.

وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأميركية العقوبات النفطية على إيران في أيار/ مايو.