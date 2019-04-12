انت الان تتابع تفاصيل خبر 16 قتيلاً بانفجار قنبلة في سوق شعبي غربي باكستان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:47 صباحاً - لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة، واستهدف منطقة يقطنها "الهزار" الشيعة في مدينة كويتا غربي باكستان.
وقال المسؤول في الشرطة المحلية، عبد الرزاق شيما، إن معظم القتلى ينتمون لأقلية الهازارا الشيعية التي تعرضت للاستهداف في السابق، مشيراً إلى أن الانفجار "قتل 16 شخصاً وإصابة 15 آخرين، في حي هازارغانجي في كويتا".
وأضاف، بحسب ما نقلت قناة "Geo TV"، أن الحادث وقع في الساعة 7:35 صباحاً، بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع كانت مخبأة بين الخضار في السوق.
وذكر مسؤول في الشرطة المحلية، مكلّف بمركز شرطة بسوق الخضار والذي نجا من الانفجار، أن المنطقة كانت مكتظة عندما وقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتُعد محافظة بلوشتسان المحاذية لأفغانستان وإيران، أكبر محافظات باكستان وأكثرها فقراً، وتنتشر فيها أعمال عنف إثنية وطائفية وتمرد.
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