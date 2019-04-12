أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، بدء زحفها الربيعي السنوي في إطار عملية "النصر" ضد الأعداء في الداخل والخارج".
وجاء في بيان صدر عن الحركة: "التزاماتنا بشأن الجهاد لم تنفد بعد، ورغم تحرير قسم كبير من وطننا من الأعداء، تواصل قوات الاحتلال الأجنبي تأثيرها السياسي والعسكري على بلادنا المسلمة".
وأكدت حركة طالبان أن عملية "النصر"، ستشمل كل أفغانستان، وأن هدفها "القضاء على المحتلين، وتطهير وطننا المسلم من الغزو والفساد".
من جهته اعتبر ممثل وزارة الدفاع الأفغانية أن بيان طالبان، ليس أكثر من "محاولة دعائية بحتة".
وقال: "لن تتمكن طالبان من تحقيق أهدافها الخبيثة وجميع عملياتها محكوم عليها بالهزيمة والفشل كما كان الأمر في السنوات السابقة".
وتشير تقارير إلى أن طالبان نشرت بيانها هذا في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع الولايات المتحدة حول التسوية في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تعلن انطلاق "هجوم الربيع" في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.