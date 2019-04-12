طالبان تعلن انطلاق "هجوم الربيع" في أفغانستان

الخليج 365/ بغدادأعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، بدء زحفها الربيعي السنوي في إطار عملية "النصر" ضد الأعداء في الداخل والخارج".

وجاء في بيان صدر عن الحركة: "التزاماتنا بشأن الجهاد لم تنفد بعد، ورغم تحرير قسم كبير من وطننا من الأعداء، تواصل قوات الاحتلال الأجنبي تأثيرها السياسي والعسكري على بلادنا المسلمة".

وأكدت حركة طالبان أن عملية "النصر"، ستشمل كل أفغانستان، وأن هدفها "القضاء على المحتلين، وتطهير وطننا المسلم من الغزو والفساد".



من جهته اعتبر ممثل وزارة الدفاع الأفغانية أن بيان طالبان، ليس أكثر من "محاولة دعائية بحتة".

وقال: "لن تتمكن طالبان من تحقيق أهدافها الخبيثة وجميع عملياتها محكوم عليها بالهزيمة والفشل كما كان الأمر في السنوات السابقة".

وتشير تقارير إلى أن طالبان نشرت بيانها هذا في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع الولايات المتحدة حول التسوية في أفغانستان.

