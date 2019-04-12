حتى 31 أكتوبر|بريطانيا أوروبية وسط خلاف ألماني فرنسي

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وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر المقبل، رامين الكرة في ملعب البريطانيين للوصول إلى اتفاق خروج قبل الموعد المذكور

بعد جلسة ماراثونية امتدت إلى نحو ست ساعات، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي قبلة الحياة لتيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بموافقتهم على تأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (البريكست) حتى يوم 31 أكتوبر المقبل، بعد أن كان مقررا له 29 مارس الماضي، لكن تم إرجاؤه إلى 12 أبريل، مع عدم توصل السياسيين البريطانيين إلى اتفاق على شكل الخروج، فضلا عن سَن البرلمان البريطاني تشريعا يمنع خروج البلاد دون اتفاق. أدى كل ذلك إلى حصار ماي بين مجلس العموم والاتحاد الأوروبي.

وتضمن الاتفاق الجديد كذلك خيارا بالخروج قبل الموعد المقرر في حال تم التوافق بين ماي ومجلس العموم على مستقبل البلاد بعد البريكست. وتضمن كذلك إجراء مراجعة في شهر يونيو، حسبما نشرت وكالة رويترز. وبهذا الشكل يكون قادة الاتحاد الأوروبي قد منحوا ماي فرصة أطول مما كانت تطلب، فقد كانت رئيسة الوزراء تطالب بالتأجيل

وتضمن الاتفاق الجديد كذلك خيارا بالخروج قبل الموعد المقرر في حال تم التوافق بين ماي ومجلس العموم على مستقبل البلاد بعد البريكست.

وتضمن كذلك إجراء مراجعة في شهر يونيو، حسبما نشرت وكالة رويترز. وبهذا الشكل يكون قادة الاتحاد الأوروبي قد منحوا ماي فرصة أطول مما كانت تطلب، فقد كانت رئيسة الوزراء تطالب بالتأجيل حتى 30 يونيو فقط. حتى 30 يونيو.. ماي تطلب تأجيل البريكست مرة أخرى وعقب القمة التي وصفتها وكالة أسوشيتدبرس بالهادئة على غير المتوقع، قال دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، في مؤتمر صحفي، إن "هذا التمديد كان مرنا كما توقعت، وكذلك كان أقصر قليلا مما توقعت، لكنه لا يزال كافيا جدا للوصول إلى خيار أفضل"، وأضاف مخاطبا البريطانيين: "من فضلكم لا تضيعوا الفرصة هذه المرة". Advertisements وأردفت أسوشيتدبرس أن "ماي في المؤتمر الصحفي حاولت مراوغة وتفادي أسئلة الصحفيين المتكررة بشأن مستقبلها على رأس الحكومة البريطانية بعدما صرحت بأنها لن تقبل بأي تأجيل يمتد لما بعد 30 يونيو". واكتفت ماي بالإصرار على أن في إمكان بلادها الخروج قبل الموعد الجديد، قائلة: "نستطيع الخروج في 22 مايو المقبل، وعدم المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي"، وهاجمت كذلك أعضاء مجلس العموم، واتهمتهم بالتسبب في الإحباط العام جراء الفشل في تمرير اتفاق للخروج. «البريكست» يحاصر ماي بين الاتحاد الأوروبي والعموم وعند سؤالها هل يجب عليها الاعتذار لأن بريطانيا ما زالت ضمن الكتلة الأوروبية حتى ستة أشهر على الأقل، قالت: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية وضعت اتفاق الخروج أمام تصويت البرلمان ثلاث مرات، لو وافق أعضاء البرلمان على نفس الاختيار في يناير الماضي، لكانت بريطانيا الآن خارج الاتحاد الأوروبي". وبدوره تمسك ماكرون بموقفه الضاغط على البريطانيين، وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن الرئيس الفرنسي كان يصر قبل بدء جلسات القمة على أنه لا شيء محسوم حتى هذه اللحظة، بينما كان العديد من الزعماء الآخرين يميلون إلى تأكيد منح بريطانيا تأجيل الخروج. وأكد الرئيس الفرنسي كذلك أنه يجب على البريطانيين تعزيز التعاون مع الكتلة الأوروبية خلال فترة الستة أشهر القادمة، وهو الرد الذي قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه جاء على تهديدات من نواب بريطانيين كانوا قد صرحوا بأنه بوسع المملكة المتحدة عرقلة الكتلة من الداخل. وصرح ماكرون بعد الجلسة بأن القادة الأوروبيين توصلوا إلى الحل الوسط المناسب للحفاظ على وحدة الـ27 عضوا الآخرين في المجموعة، وأضاف أنهم بذلك أعطوا المملكة المتحدة المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق مناسب بشأن الخروج.

وعن كواليس الجلسة ذكرت الصحيفة البريطانية أنها شهدت انقساما ألمانيا-فرنسيا حول الثقة بحكومة ماي، ومن ثم حول مدى التأجيل الممكن إعطاؤه للبريطانيين.

وأصرت ميركل على أن التأجيل قصير الأمد سيكون مخاطرة، ولن يقدم أي احتمال لكسر الجمود في لندن، بينما يرى ماكرون أن شبح الخروج بدون اتفاق يجب أن يظل قائما، لوضع المزيد من الضغط على بريطانيا، وأنه ليس هناك ضمانات كافية بأن بريطانيا ستعمل كعضو مسؤول خلال مدة التأجيل. جدير بالذكر أنه في حال لم يتوصل الساسة البريطانيون إلى اتفاق قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر في 23 مايو المقبل، فإنه يتعين على بريطانيا المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي للقارة العجوز.

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