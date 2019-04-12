14 قتيلا في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

اسماء السيد - كويتا: قُتل 14 شخصا على الأقل الجمعة في انفجار قنبلة في سوق خضار في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، وفق ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما إن معظم الضحايا ينتمون لأقلية الهازارا الشيعية التي تعرضت للاستهداف في السابق.
وقال شيما "قُتل 14 شخصا وجُرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا".
وأكد موظفو المستشفى الذي نقل إليه الضحايا الحصيلة.
وشاهد مراسل فرانس برس في مكان الانفجار أشلاء بشرية متناثرة ودماء، فيما كان الجرحى يصرخون طلبا للمساعدة.
وذكر مسؤول في الشرطة المحلية مكلّف مركز بسوق الخضار والذي نجا من الانفجار، أن المنطقة كانت مكتظة عندما وقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
وفي تلك الفترة، تصل الشاحنات محملة بالخضار من خارج المدينة قبل أن يقوم التجار بنقلها إلى عربات أصغر وتسليمها في أنحاء كويتا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتُعد محافظة بلوشتسان المحاذية لأفغانسان وإيران، أكبر محافظات باكستان وأكثرها فقرا. وتنتشر فيها أعمال عنف إتنية وطائفية وتمرد.
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