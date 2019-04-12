الدكاش: لوقف استغلال حاجة المزارعين وابتزازهم بقطرة الماء

اشار النائب ​شوقي الدكاش​ الى "محاولات ابتزاز واستغلال ​المزارعين​ في ساحل ​كسروان​ وجبيل وتحميلهم تكاليف اضافية لاسعار المياه تفوق قدراتهم المالية". اضاف في بيان "وكأنه لم يكف مزارعي ساحل كسروان وجبيل انقطاع المياه عن مزروعاتهم بسبب الاضرار التي لحقت بقناة الري في منطقة العقيبة - الجزاير، حتى يقوم بعض أصحاب صهاريج المياه باستغلال حاجة الناس الى ري أراضيهم. فارتفع سعر الخزان من 40 و50 دولار اميركي الى اكثر من مئة دولار".

وناشد الدكاش "​وزارة الاقتصاد​ وكل المعنيين التدخل لوقف استغلال حاجة المزارعين وابتزازهم بقطرة الماء". متمنيا على "بلديات المناطق المعنية منع المتاجرة بحقوق الناس الاساسية وحاجاتهم". ومطالبا مجددا "مصلحة ​مياه بيروت​ و​جبل لبنان​ الاسراع بانجاز اعمال التصليح لتعود المياه تروي مزروعات الساحل الكسرواني والجبيلي".