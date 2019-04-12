تعميم من الاحوال الشخصية بعدم استعمال بطاقة الهوية القديمة قبل تصحيح القيود

أصدرت مديرية الاحوال الشخصية تعميم رقم 43 يطلب من مأموري النفوس عند تنفيذ الأحكام القضائية، القرارات القنصلية والمعاملات الإدارية المختلفة والتي تؤدي الى تصحيح القيود المدرجة على السجل الطلب الى أصحاب العلاقة، ضرورة التقدم بطلب تصحيح بطاقة الهوية المصدرة أو المنتجة بتاريخ سابق لتصحيح القيود.

كذلك أكّد التعميم ان على المواطنين عدم استعمال بطاقة الهوية القديمة عند إجراء أي معاملات إدارية لا سيما الاستحصال على ​جواز سفر​ ورخص القيادة وذلك تجنباً لحصول تضارب في القيود العائدة لهم الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة معاملاتهم.