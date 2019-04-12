الارشيف / اخبار العالم

تعميم من الاحوال الشخصية بعدم استعمال بطاقة الهوية القديمة قبل تصحيح القيود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدرت مديرية الاحوال الشخصية تعميم رقم 43 يطلب من مأموري النفوس عند تنفيذ الأحكام القضائية، القرارات القنصلية والمعاملات الإدارية المختلفة والتي تؤدي الى تصحيح القيود المدرجة على السجل الطلب الى أصحاب العلاقة، ضرورة التقدم بطلب تصحيح بطاقة الهوية المصدرة أو المنتجة بتاريخ سابق لتصحيح القيود.

كذلك أكّد التعميم ان على المواطنين عدم استعمال بطاقة الهوية القديمة عند إجراء أي معاملات إدارية لا سيما الاستحصال على ​جواز سفر​ ورخص القيادة وذلك تجنباً لحصول تضارب في القيود العائدة لهم الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة معاملاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم من الاحوال الشخصية بعدم استعمال بطاقة الهوية القديمة قبل تصحيح القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا