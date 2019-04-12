أشار الرئيس اليونانيبروكوبيس بافلوبولوسبعد لقائه بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي في دير سيدة البلمند، إلى انه "أشعر بعمق مكان وجودي اليوم وبحجم الوديعة الثمينة التي تحافظون عليها، نحن هنا في كنيسة أنطاكيا ولا يجوز لنا ان ننسى جذورنا، جذور المسيحية الرسولية في هذا المكان".
وشدد على انه "لا بد ان نتذكر القوة العظيمة لهذه الكنسية وان نقوم بواجباتنا تجاهها، هي مهد المسيحية ويشرفني ان أكون هنا معكم".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليوناني بعد لقائه اليازجي:لا يجوز لنا ان ننسى جذورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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