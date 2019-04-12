الرئيس اليوناني بعد لقائه اليازجي:لا يجوز لنا ان ننسى جذورنا

أشار الرئيس اليوناني​بروكوبيس بافلوبولوس​بعد لقائه بطريرك ​انطاكيا​ وسائر المشرق للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر اليازجي​ في ​دير سيدة البلمند​، إلى انه "أشعر بعمق مكان وجودي اليوم وبحجم الوديعة الثمينة التي تحافظون عليها، نحن هنا في كنيسة أنطاكيا ولا يجوز لنا ان ننسى جذورنا، جذور ​المسيحية​ الرسولية في هذا المكان".

وشدد على انه "لا بد ان نتذكر القوة العظيمة لهذه الكنسية وان نقوم بواجباتنا تجاهها، هي مهد المسيحية ويشرفني ان أكون هنا معكم".