اشار رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "ما تقوم به الدولة ب​محاربة الفساد​ والمفسدين عسى ألا يعتمد نهج تضييع الطريق الصحيح لالهاء الناس كالعادة، المحاربة لا تبدأ بالصغار، بل بالكبار على قاعدة السمكة بتطلع ريحتها من رأسها، او على قاعدة المثل الجبلي القديم الذي يقول الثلم الأعوج من الثور الكبير". وأضاف "والله عيب الناس تعرف كل شيء كفى استهزاء بعقولها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: ما تقوم به الدولة بمحاربة الفساد عسى ألا يعتمد نهج تضييع الطريق لالهاء الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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