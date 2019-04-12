البستاني: لا مجال لإعادة النظر في السلسلة والمس بالحقوق المكتسبة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​ إلى ان "المشكلة الاقتصادية عمرها عقود والعهد لا يتحمل مسؤوليتها"، معتبرا ان "​خطة الكهرباء​ إنجاز كبير وضروري للنهوض الاقتصادي".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى ان "​الموازنة​ ستأخذ وقتها ولكنها ستنجز بشفافية وبجدية وستراعي ظروف المرحلة". وأضاف "أفضل لنا أن نعاني سنتين ونشد الحزام خير من أن نبقى في الأزمة الاقتصادية لسنين وسنين ويتهدد البلد ومستقبله".

وأكد ان "الناس لا تتحمل ضرائب جديدة ولا مجال لإعادة النظر في ​سلسلة الرتب والرواتب​ لأن الموظف قد نظم حياته وفقا لدخله". وشدد على انه "لا مجال للمس بالحقوق المكتسبة ولكن يجب تخفيض الهدر وتخفيض مخصصات النواب والوزراء وكبار الموظفين الذين يقبضون أكثر من الوزير والنائب".

وشدد البستاني على انه "يجب رفع الغطاء عن كل الموظفين بدون استثناء فالجميع متساوون أمام القانون". وأضاف "إن أجهزة الرقابة موجودة منذ زمن واليوم جاء العهد وحرك موضوع ​مكافحة الفساد​ ونحن من أكثر المتحمسين ونبارك كل الخطوات لتطهير الإدارة ومن ضمنها ​القضاء​ ويجب ملاحقة الراشي والمرتشي".

وعن ​العقوبات الأميركية​ على ​حزب الله​ وحلفائه، قال: "إن الاجواء التي نسمعها من ​واشنطن​ مطمئنة وهناك مخطط كبير يتم التحضير له بدأ بالاعتراف ب​القدس​ عاصمة ل​اسرائيل​ واليوم القرار الخاص ب​الجولان​، وهناك أمور كثيرة ستتطور". وأشار إلى ان "حزب الله كيان بقلب التركيبة اللبنانية وسندافع عنه حفاظا على الوحدة الوطنية ونحن ملتزمون ب​النأي بالنفس​".