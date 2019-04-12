أشارت مصادر طرابلسية الى ان الغالبية العظمى من الطرابلسيين تعبر عن انزعاجها من نوعية وكمية المفرقعات التي تستخدم بشكل يومي عند كل جولة يقوم بها امين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ الى احد احياء المدينة دعما للمرشحة ​ديما جمالي​ ، لافتة الى ان الكل يتساءل عن جدوى صرف الاموال على المفرقعات وقسم كبير من اهالي المدينة يتضورون من الجوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طرابلسية للنشرة: ما جدوى صرف الاموال على المفرقعات خلال زيارات أحمد الحريري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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